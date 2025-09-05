Expressarbetare Umeå
Umeå Stadsbud AB / Budjobb / Umeå Visa alla budjobb i Umeå
2025-09-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Stadsbud AB i Umeå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Umeå Stadsbud är en av Norrlands största flyttfirmor och har bedrivit flyttverksamhet sedan 1930-talet. Med ett 20 tal medarbetare har vi idag blivit en av Sveriges största leverantörer av flyttjänster inom offentlig sektor.
Vi arbetar till största delen ute hos kund med flyttar hos företag, privatpersoner och offentlig sektor. Arbetet sker i grupp och är fysiskt ansträngande. Vi jobbar med service vilket innebär att du kommer ha direktkontakt med våra kunder.
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i och arbeta med kroppen. God samarbetsförmåga är viktigt då vi arbetar i grupp om två eller fler och vi förväntar oss att du är serviceinriktad och kan bemöta våra kunder på ett bra sätt. Du bör även vara ordningsam, kunna följa instruktioner samt ha en god fysik.
Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan 07:30 och 16:00.
Arbetsstart direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: info@umeastadsbud.se Arbetsgivare Umeå Stadsbud AB
(org.nr 556698-4760), http://umeastadsbud.se
TÄKTVÄGEN 2 (visa karta
)
904 40 RÖBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Stadsbud AB Jobbnummer
9495406