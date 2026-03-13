Expert inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet, vikariat
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd i Norrköping
, Örebro
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för individsäkerhet har i uppgift att inrikta och driva myndighetens individrelaterade säkerhetsarbete. Inom sektionens arbetsuppgifter ryms till exempel att: normera och kravställa säkerhetsnivåer, bereda säkerhetsmässiga bedömningar, ansvara för myndighetens arbete med medarbetarskydd och personalsäkerhet samt ansvar för hundverksamheten.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som expert kommer du arbeta med framförallt personalsäkerheten inom säkerhetsskyddsområdet. Du kommer att självständigt driva utvecklingen av processer och arbetssätt inom området samt samverka med externa och interna parter för att säkerställa att säkerhetsskyddskraven efterlevs. Du kommer vid behov att bistå specialister kring säkerhetsprövning, genomförande och dokumentation av säkerhetsprövningsintervjuer och bedömning samt uppföljning av genomförda åtgärder. Handläggning av myndighetens registerkontroller kan även förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, skapar kontakter och underhåller relationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap går fram. I arbetet tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbetssätt för att driva processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
* Utbildning inom säkerhetsskydd
* Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd
* Erfarenhet av framtagning av normerande dokument
* Erfarenhet av att hantera sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
* Erfarenhet av administrativt arbete i offentlig förvaltning
* Erfarenhet av att skriva underlag för beslut
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God kunskap om säkerhetsskyddsarbete specifikt och säkerhetsarbete generellt
* God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande författningar och vägledningar
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom andra säkerhetsrelaterade områden
* Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövningsintervjuer
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Kontakt
Tf sektionschef
Petra Råsberg petra.rasberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9795030