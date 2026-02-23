Expert inom EU-taxonomin
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en expert som kan genomföra en analys av en kommunal verksamhets investeringsverksamhet med fokus på anläggning/infrastruktur och mobilitet, utifrån EU:s gröna taxonomi. Uppdraget omfattar även att beakta relevanta branschtolkningar samt kraven kopplade till minimum social safeguards. För aktiviteter som omfattas av taxonomin ingår att tydliggöra vilka kriterier som behöver uppfyllas för att respektive aktivitet ska kunna klassas som hållbar.
Som en del av leveransen ska du även ta fram ett förslag på hur en risk- och sårbarhetsanalys kan genomföras för de aktiviteter som träffas av taxonomin, baserat på riskområden som identifierats som relevanta på en förvaltningsövergripande nivå.
ArbetsuppgifterGenomföra en taxonomianalys av investeringsverksamhet inom anläggning/infrastruktur och mobilitet.
Tillämpa EU-taxonomin inklusive minimum social safeguards samt relevanta branschtolkningar.
Identifiera vilka aktiviteter i verksamheten som omfattas av EU-taxonomin.
För taxonomirelevanta aktiviteter: identifiera samtliga kriterier som krävs för klassificering som hållbar.
Ta fram ett förslag på upplägg för risk- och sårbarhetsanalys kopplat till taxonomiträffade aktiviteter.
Sammanställa analys och rekommendationer i ett tydligt besluts- och arbetsunderlag.
KravExpertis inom EU:s gröna taxonomi.
Tidigare erfarenhet av analys av verksamhet med inriktning mot anläggning och infrastruktur.
Svenska, flytande i tal och skrift.
