Expeditör inom Fastighet och Service
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Servicepersonaljobb / Borås Visa alla servicepersonaljobb i Borås
2025-09-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa förstklassig service och bidra till smidiga flöden i en verksamhet som gör skillnad? Nu har du chansen att söka rollen som Expeditör till vårt team inom Fastighet och Service. Här får du möjligheten att varje dag underlätta andras arbete, vara ansiktet utåt och skapa en välkomnande atmosfär i en organisation som ser framåt! Om oss Som Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner är vi med och formar framtiden. Genom banbrytande forskning och utveckling hjälper vi svenska företag att växa, stärka sin konkurrenskraft och möta morgondagens utmaningar. Hos oss möts expertis och nyfikenhet i en dynamisk miljö där innovation står i centrum.RISE behöver inte uppfinna sitt syfte - Vi är en kraftsamling för den hållbara omställning näringslivet, samhället och världen behöver.
Inom Fastighet och Service finns det samlade ansvaret för alla lokalfrågor inom RISE. Vi ansvarar både för fastigheter vi själva äger samt ett stort antal inhyrda lokaler över hela landet. Vi har också ansvaret för att leverera tjänster såsom reception, godshantering mm på våra siter. Vi söker nu en expeditör som vill vara en del av vårt engagerade team. Tjänsten är placerad i Borås.
Om rollen I rollen som expeditör bidrar du till att allt flyter på smidigt i vardagen. Arbetsuppgifterna är varierande och ger dig möjlighet att använda både ditt praktiska handlag och din känsla för service.
Du ansvarar, tillsammans med ditt team, för att post, paket och gods hanteras professionellt och med förstklassig service. Det innebär bland annat att ta emot leveranser, lasta och lossa gods, köra truck och bil inom området samt ombesörja interna och externa transporter.
Utöver logistiken får du också bidra med praktiska lösningar i vardagen - kanske genom att montera en hylla, byta en lampa eller fixa en enklare reparation. Du är den som ser detaljerna, tar hand om felanmälningar och samordnar med leverantörer för att allt ska fungera som det ska.
Rollen är mångsidig och innebär att du får kombinera fysisk aktivitet, problemlösning och service - allt i nära samarbete med ett engagerat team där man stöttar varandra.
Vem är du? Vi söker dig som är självgående, serviceinriktad och praktiskt lagd. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är flexibel och lösningsorienterad och din personlighet präglas av en positiv anda. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav:
Tidigare erfarenhet från internservice, godsmottagning eller vaktmästeri
B-körkort
Truckkort
Gymnasieutbildning
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper iengelska
Meriterande:
Erfarenhet från Facility Management
Kännedom om Aff
Utbildning inom farligt gods ADR
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande chef Malin Sandberg, malin.sandberg@ri.se
. Sista ansökningsdag är den 12:e oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, 010-228 41 22 respektive Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9526137