Expeditionsvakt
2025-09-25
Vi erbjuder ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete i en av vårt samhälles viktigaste verksamheter. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Kammarrätten handlägger ett mycket stort antal måltyper. Det kommer årligen in ca 4 000 mål till domstolen som främst rör tvister mellan enskilda och myndigheter.
Domstolen har ca 65 medarbetare uppdelade på två avdelningar, en kanslienhet och en administrativ enhet.
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet och vara med och bidra till rättssäkerhet och demokrati? Vi söker dig som har en stark känsla för säkerhet och service, gillar teknik och uppskattar mötet med människor!
Vad arbetet innebär
Vi erbjuder dig ett dagtidsarbete med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter i en intressant verksamhet. Våra expeditionsvakter ingår i den administrativa enheten vars uppdrag är att ge stöd och service åt domstolens kärnverksamhet och medarbetare.
Hösten 2023 flyttade kammarrätten in i en helt nybyggd domstolsbyggnad som vi delar med Göta hovrätt. Vakter från båda domstolarna fungerar som en arbetsgrupp. Tillsammans har ni den viktiga uppgiften att se till att det råder ordning och säkerhet i domstolarnas lokaler, bland annat genom att bemanna domstolens säkerhetskontroll med röntgen och förebyggande säkerhets- och brandskyddsarbete. En viktig arbetsuppgift är att se till att parter i mål, advokater, åklagare och andra som besöker domstolen blir väl bemötta, får god service och information samt känner sig trygga i domstolens lokaler. I ansvaret ingår också att hantera larm och passersystem.
Domstolsverket är en stöd- och servicefunktion till Sveriges Domstolar. På Domstolsverket finns en IT-avdelning som ansvarar för att domstolarna har ett väl fungerande IT-stöd. På respektive domstol finns ett antal medarbetare med operativt drift- och teknikansvar. Som expeditionsvakt ansvarar du för att hantera teknik i våra förhandlingssalar, sätta upp nya datorer och telefoner och vara första linjens support dvs. hjälpa medarbetare med funktioner i Office-paketet, inställningar av datorskärm, installation av dockningsstation m.m.
Som expeditionsvakt arbetar du också med sedvanliga vaktmästarsysslor såsom hantering av post, gods och avfall, lokaltillsyn, iordningsställande av kontorsrum samt enklare fastighetsunderhåll. Även inköp och påfyllnad av kontorsmaterial ingår i uppdraget liksom kontakter med fastighetsägare och entreprenörer.
Du står och går mycket under arbetsdagen och arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande.
Kravprofil
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Du som söker ska ha fullföljd gymnasieutbildning. Det kan vara meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor. Det är meriterande om du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande men om du i stället har en annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer intressant kan utbildning till ordningsvakt bekostas av arbetsgivaren och ske under provanställningstiden. Giltigt ordningsvaktsförordnande är ett krav för att komma i fråga för tillsvidareanställning.
Du ska ha goda IT-kunskaper och ett intresse för teknik. Det kan vara meriterande om du har arbetat med någon form av IT-support.
Du ska ha normalt färgseende, eftersom arbetet vid röntgenutrustning kräver det.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga förmågor gällande samarbete, kommunikation och anpassning.
För att du ska trivas och fungera som expeditionsvakt hos oss bör du:
• ha en väl utvecklad förmåga att agera förtroendeingivande och kunna bemöta människor i olika typer av situationer.
• vara noggrann och ha en utpräglad känsla för service.
• trivas med att växla mellan praktiskt och administrativt arbete och vara van vid att arbeta med digitala verktyg.
• ha ett prestigelöst förhållningssätt och tycka om att arbeta i team. Det innebär att du hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera.
• ha förmåga att vara entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och snabbt kunna förändra ditt beteende för att anpassa dig till nya omständigheter.
• ha förmåga att förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt på svenska.
Vi förväntar oss att du är nyfiken och har förmåga till förändring och vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig att bli en del av ett viktigt samhällsuppdrag utifrån demokratiska värderingar där vårt gemensamma mål är att alla människor ska ha rättstrygghet. Alla nyanställda genomgår ett välkomstprogram för att lära känna den statliga värdegrunden, verksamheten och arbetsplatsen. Du får en handledare som kommer att introducera dig i arbetet.
Vi vill att du trivs på jobbet, mår bra och har balans mellan arbete och fritid - det återspeglas i våra förmåner och villkor.
Läs mer: https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/
Arbetsplatsen är modern och vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och utvecklingsarbete. Det du gör som medarbetare bidrar och har betydelse! Hos oss är ansvar, engagemang och delaktighet utmärkande för ett gott medarbetarskap.
Läs mer: https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
