Expeditionskoordinator
2026-01-13
We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.
About the Unit
Expeditionskoordinator till Yara - Köping
Vill du arbeta i en högteknologisk processindustri som spelar en avgörande roll för världens livsmedelsförsörjning och hållbara framtid?
Som medarbetare hos Yara i Köping blir du en del av en internationell koncern där säkerhet, teknik och ansvar står i centrum.
Yara är en global ledare inom jordbruk och industriell kemi med över 17 000 anställda runt om i världen. Vårt uppdrag är att föda världen på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt skydda planeten.
I Köping producerar vi ammoniumnitrat och miljöprodukter med höga krav på säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Här tillverkar vi cirka 360 000 ton tekniskt ammoniumnitrat per år som används inom gruvindu-strin och civila sprängämnen, samt över 100 000 ton produkter för vattenbehandling och andra miljöapplikationer. Anläggningen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och drivs av cirka 130 engagerade medarbetare.
Ansvar
Som expeditionskoordinator blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team. Du arbetar med se till att logistikflödena flyter på. I arbetet kommer du dagligen komma i kontakt med andra avdelningar, olika hamnar i Sverige samt externa transportledare på olika åkerier. Viss kommunikation kommer ske på engelska då Yara är ett globalt företag och vårt kundcenter är beläget utomlands.
I rollen ingår bland annat:
Daglig kommunikation med kundcenter, transportörer, hamnar och medarbetare på Yara
Arbeta med våra och externa aktörers datasystem för bl.a. fraktsedlar och spårbarhet
Hantera och skapa underlag för fraktsedlar
Planera transporter av containrar till och från Yara Köping
Nära samarbete med ditt team och andra funktioner inom Yara
Du blir en viktig del av ett team som arbetar tillsammans för att säkerställa en säker, stabil och effektiv logistik.
Vi tror att du:
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i en miljö där säkerhet är A och O
Trivs med varierande arbetsuppgifter och högt tempo
Kan utrycka dig i både skrift och tal på svenska och engelska
Är lösningsorienterad och gillar att arbeta både i team och självständigt
Har ett genuint logistikintresse och kan arbeta förebyggande kring störningar i logistikflö-dena
Har relevant utbildning eller arbetslivser-farenhet inom logistik
Kunskap om farligt gods på väg och järnväg är meriterande
Övrig information
För tjänsten gäller dagtid helgfri måndag till fredag.
Vår kultur
På Yara står säkerhet, hållbarhet och samarbete alltid i fokus. Vi värnar om ett öppet klimat där alla bidrar, stöttar varandra och arbetar för gemensamma mål. Som en del av vår logistikkedja blir du en viktig del av vårt arbete för en mer hållbar industri och en trygg arbetsmiljö.
Location
Yara AB - Köping
Contact details
Ludvig Takacs, HR Business Partner - ludvig.takacs@yara.com
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Berätta gärna varför du vill arbeta som expeditionskoordinator hos Yara och vad som motiverar dig att vara en del av processindustrin.
Knowledge grows through differences
Yara is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. We believe that creating a diverse and inclusive work environment is not only the right thing, but also the smart thing to do. To deliver on this, Yara has firmly anchored Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) in our business strategy and has more than 400 employees worldwide involved in D&I ambassadors networks.
