Exjobb inom kärnkraftssäkerhet
2025-10-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning av jobbet
Är du intresserad av att göra ditt exjobb hos oss på AFRY Nuclear?
AFRY är ett av världens största konsultbolag och har varit verksamma inom den svenska kärnkraftsindustrin sedan de första reaktorerna byggdes i Sverige och är i dagsläget en av den svenska kärnkraftsindustrins viktigaste partner. Vi hjälper våra kunder att utveckla metoder för hållbar och säker kärnkraft, och driver uppdrag i kärnkraftens alla faser - från nybyggnation och modernisering till livstidsförlängning, nedmontering och rivning.
Vi söker nu dig/er som ska genomföra examensarbete under våren 2026 med start i januari (motsvarande 30 hp) och som studerar civilingenjörsprogrammet inom Energisystem, Teknisk Fysik, Elektroteknik, System i teknik och samhälle, Industriell Ekonomi, eller motsvarande. Exjobbet passar för dig med intresse för en eller flera av områdena nedan:
Reaktorfysik
Kärnfysik
Kärnkemi
Kärnkraftsäkerhet
Miljöteknik
Beräkningsteknik
Vi planerar genomföra ett eller två exjobb, och föreslår nedan ämnen:
Identifiera Best Available Technique (BAT) av idag i världen för behandling av vätskeformigt/vätskeburet avfall
Spridningsberäkningar med AFRY intelligent scenario modelling (AISM) i förorenad mark
AISM beräkning genom modellering av människans kropp och processer, såsom stråldos till specifika delar av kroppen
Dispersionsmodellering av en allvarlig olycka vid ett flytande kärnkraftverk
Spridningsberäkningar med hjälp av källterm från hypotetiskt reaktorhaveri på en SMR
AISM - Dospåverkan från normalutsläpp från SMR på flytande plattform placerad dels i en sjö, dels i havsmiljö
Tanken är att exjobben dels tar ett helhetsgrepp om aktuellt specialområde och dels fokuserar djupare inom ett par utvalda områden i samråd med handledaren. Du har möjlighet att påverka valet av exjobb, och har du en egen idé om ett exjobb diskuterar vi gärna det och ser om det kan vara passande för vår verksamhet och identifierade behov framåt.
Exjobbet kan utföras av en eller två studenter, där en lämplig uppdelning i arbetsområden bestäms i samråd utifrån utbildningsinriktning och intresse. Det finns möjlighet att söka examensarbetet i par, men valet av student(-er) sker på individuell basis. Till stöd kommer det att finnas ett team av olika experter, med en utpekad officiell handledare på AFRY, inom sektionen kärnkraftsäkerhet och licensiering.
Exjobbet utförs på vårt kontor i Solna.Kvalifikationer
Exjobbet riktar sig till dig som är i slutskedet av din civilingenjörsutbildning inom någon av de ovan nämnda inriktningarna. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska. Har du läst kurser inom kärnkraft, modellering och/eller programmering ser vi det som meriterande.
Som person är det viktigaste för oss att du känner igen dig i våra värdeord Brave, Devoted, Teamplayers som förenar oss på AFRY. Det betyder att vi gillar att samarbeta med varandra och skapa goda relationer, och att vi är drivna och nyfikna på att hela tiden lära oss nya saker. Att stötta, kommunicera och dela med sig av kunskap är en stor del av kulturen på AFRY.
Ytterligare information
Under detta exjobb får du möjlighet att fördjupa både din kunskap och förståelse för kärnkraftsindustrin i ett internationellt teknik- och ingenjörsföretag. Du kommer lära dig av både erfarna kärnkraftsexperter och av kollegor från andra kompetensområden. Exjobbet utgör även en grund för en möjlig framtida rekrytering till AFRY. Som anställd hos oss får du ta del av en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner så som friskvårdsbidrag, förmånsportal, tjänstepension samt tillhörighet i vår personalklubb Club AFRY. Vi värdesätter vidareutveckling och satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjlighet att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina karriärmål.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer och vi vill gärna visa dig varför!
Kontaktpersoner för frågor
Hans Henriksson, Sektionschef för Kärnkraftsäkerhet och licensieringhans.h.henriksson@afry.com
Sista ansökningsdag är 23 november 2025.
Vi går igenom urvalet löpande. Vänligen ansök via länken med ditt CV och en kort beskrivning av vem du är och vilket exjobb du är mest intresserad av (eller om du har ett eget förslag) samt om du söker själv eller i par med någon.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning inför en anställning. För anställning inom säkerhetsklassade områden finns även krav på säkerhetsprövning och registerkontroll.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
