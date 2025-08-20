Exit Lounge & Bar söker Servitris.
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
¨VÄLKOMMEN ¨
EXIT LOUNGE & BAR där vi mixar god mat och smakfull dryck i en härlig miljö. Hit kommer du för allt från middag och tapas till barhäng med vin, bubbel och cocktails i den modernt stilfulla restaurangbaren.
I korsningen Folkungagatan och Götgatan erbjuder Exit Lounge & Bar på en välkommande loungebar och trevlig stämning under hela dagen. Hit kan man komma för att hänga i baren eller mötas upp över en middag med tapas och cocktails.
Är du en person som brinner för service?
Du som söker ska vara social och framåt med gästen i fokus. Värdera ditt arbeta genom att vara punktligt och skötsam samt förmågan att lära och utveckla dig själv och andra. Vi vill att du ska ha balans mellan jobb och privat som gör att du kan fokusera din energi på att alltid prestera ditt bästa.
• Tidigare erfarenhet och kunskap inom servering.
• Kunskap inom mat- och diverse drycker.
• Bemöta gäster med glädje, så vi kan ge dem äkta personliga upplevelser som skapar minnesvärda möten för oss själva och våra gäster.
• Bidra till att restaurangen når sina mål och ständigt arbeta med merförsäljning.
• Se till att regler och standard följs.
• Kassahantering med ansvar
Tjänsten är heltid enligt schema. Arbetspass både dag och kvällstid.
Intresserad? Skicka då in din ansökan till e-post; info@exitloungebar.se
Intresse för jobbet avgörande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@exitloungebar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Mk AB
(org.nr 556915-1755), http://exitloungebar.se
Götgatan 53 (visa karta
)
116 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Exit Lounge & Bar Jobbnummer
9466275