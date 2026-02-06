Executive Coach
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Mark Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mark
2026-02-06
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Mark
, Sundsvall
, Ånge
, Umeå
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Executive Coach som ska ge kvalificerad coaching och handledning till en förvaltningschef inom kommunal verksamhet. Uppdraget bedrivs i en politiskt styrd organisation med hög komplexitet, många intressenter och behov av ett tryggt, professionellt och utvecklingsinriktat stöd.
Coachinginsatsen utgår från en befintlig individuell handlingsplan kopplad till utbildningen Utvecklande ledarskap och genomförs i nära dialog med klienten och uppdragsgivaren.
ArbetsuppgifterGe löpande handledning och coaching i rollen som förvaltningschef, med fokus på uppdragets komplexitet och samspel med olika intressenter.
Arbeta utifrån individuell handlingsplan och stötta klienten i att omsätta mål till konkret beteendeförändring i vardagen.
Stödja självreflektion kring drivkrafter, prioriteringar samt balans mellan krav och resurser.
Fungera som bollplank i händelsestyrda situationer, dilemman och utmanande ledarskapsfrågor.
Bidra med perspektiv på systemiskt ledarskap och utvecklingsdialoger på både strategisk och operativ nivå.
KravHögskoleutbildning inom relevant område.
Omfattande dokumenterad erfarenhet av chefscoaching och organisationsutveckling på högsta nivå i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av kommunal verksamhet samt ledning och styrning.
Erfarenhet av att arbeta med chefer på strategisk och operativ nivå, inklusive ledarskap över andra chefer.
God förståelse för offentlig sektor och dess styrning.
Vana att hantera komplexa utvecklingsprocesser och utmanande ledarskapsfrågor.
Empatisk och trygg i att skapa en förtroendefull coachingmiljö.
Hög professionell integritet.
Förmåga att ställa tydliga, utvecklande frågor som leder till reflektion.
Förmåga att ge konstruktiv och balanserad återkoppling.
Förmåga att se helheter, förstå komplexa organisatoriska sammanhang och identifiera mönster samt utvecklingsområden.
Förmåga att respektfullt utmana och hantera svåra frågor i utvecklingsdialoger.
Förmåga att anpassa metod och förhållningssätt efter klientens behov.
MeriterandeErfarenhet av arbete med eller utifrån ramverk och arbetssätt kopplade till Utvecklande ledarskap.
Erfarenhet av systemiskt ledarskap i komplexa organisationer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7186676-1829010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kinna Ställplats (visa karta
)
511 54 KINNA Jobbnummer
9727975