Examensarbete - Electromagnetic Compatibility (EMC) skärmningseffektivitet
2025-09-20
Företagsbeskrivning
Bosch Home Comfort Group i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar för den europeiska marknaden. Vi är cirka 700 medarbetare och utgör en del av den stora Boschkoncernen som består av cirka 430 000 medarbetare världen över.
Vi arbetar med hållbar förenkling av vardagen där stort fokus ligger på miljö, innovation och utveckling. I Tranås finns en produktionsenhet och ett kompetens- och R&D center. De värmepumpar vi tillverkar hämtar energi från olika källor - berget, vattnet eller luften. Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant och bidrar till hållbar energi och en bättre miljö med målet att skapa en förenklad vardag för våra kunder. Kort sagt, vi skapar teknologi som är "Invented for life".
Om rollen
Teori kring skärmningseffektivitet hos olika former och material med möjlighet till simulering samt verifieringstestning i EMC labb. Detta ackumuleras i framtida EMC design och riktlinjer för värmepumpar.
Kravspecifikation
Vad som utmärker dig
Kunskap inom el och elektronik
Förmågan att arbeta självständigt
Problemlösning
Goda kunskaper i engelska
Önskade färdigheter
Kunskaper och erfarenheter av EMC
Civilingenjörsstudent i elektronik, teknisk fysik eller liknande
Kunskaper inom mekanik
Intresse av elektronik och hårdvara.
Ytterligare information
