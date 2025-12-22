Eventsäljare till köpcentrum
Vi söker nu en eventsäljare som kommer att arbeta i centrala köpcentrum.
Företaget är ett av de största eventföretagen i Sverige och har över 10 års erfarenhet i branschen.
De samarbetar med flera stora aktörer på marknaden och satsar mycket på kvalité och seriositet i sitt bemötande med kunderna.
Vår uppdragsgivare söker nu 3 st nya säljare till deras mest framgångsrika projekt. Projektet har funnits i flera år och är i samarbete med en av världens största kreditkortsföretag.
Du kommer att arbeta i team på 4 säljare, du arbetar i en av de nydesignade montrarna som även innehåller olika event som lockar kunder. Försäljningen sker inne i montern och enbart till kunder som besöker montern.
Företaget har även andra uppdrag vilket gör att du enkelt kan byta projekt om du skulle vilja prova på annan försäljning efter en tid.
Försäljningen är enkel och lättförståelig för kunden. Du säljer bonuskort som ger poäng på alla köp som inhandlas på kortet, där efter erhåller kunder olika premier utifrån de poäng som intjänas. Kortet har inga anslutningsavgifter eller årskostnader.
Du kommer att arbeta måndag till söndag i olika skift. Du kommer alltid hem i slutet av dagen och behöver inte övernatta på annan ort. De erbjuder fast lön på 22 000 + Hög provision.
Vi ser att du har minst 6 månaders erfarenhet av tidigare försäljning.
