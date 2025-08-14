Eventpersonal till Svenska Mässan 2025
2025-08-14
Publiceringsdatum2025-08-14
Vi söker just nu dig som vill jobba på framtida mässor på Svenska Mässan. Svenska Mässan har några av Nordens största mässor och lockar tusentals besökare från hela landet.
I tjänsten som eventpersonal är du ansiktet utåt mot besökarna som kommer till Svenska Mässan. Du kommer bli tilldelad ett huvudområde som entrévärd, sal- och scenvärd, garderobiär eller kassapersonal. Arbetstiden varierar och är förlagd på förmiddagar, eftermiddagar, kvällar samt helger.
Detta uppdrag kan innebära att det inte finns arbete under några veckor men att när det väl annordnas mässa så blir det många timmar under några få dagar, vilken kan kompensera för resterande månad. Perfekt för den som är pensioner eller student och vill få in lite extra under vissa perioder.
Viktigt för tjänsten är:
Vi ser gärna att du är serviceminded, utåtriktad och kundfokuserad. Kontakt med andra människor faller dig naturligt och du tycker om att ta hand om besökarna för att säkerställa en bra upplevelse. Du kommunicerar obehindrat på svenska och till viss del på engelska.
Meriterande är om du har ett flexibelt schema och kan hoppa in på kort varsel.
För rätt person finns det även goda möjligheter att arbeta på flera event som anordnas under året.
Observera att du måste vara studerande, pensionär eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% för att vara aktuell för anställning.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig för tjänsten via accsverige@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
