Eventpersonal till provkörningsevent!

Vi söker engagerade personer till ett spännande provkörningsevent för elbilar på Hede Fashion Outlet 2-5 oktober (torsdag-söndag). Under dessa dagar bjuds köpcentrets besökare in att testa bilarna och delta i roliga aktiviteter med goodiebags, presentkort och tävlingar.
Som en del av teamet blir du ansiktet utåt för varumärket på plats. Din uppgift är att inspirera och informera besökare om elbilarna, uppmana dem att provköra och bidra till en positiv upplevelse. Eventet sker mitt i köpcentret där en displaybil står pyntad, medan provkörningsbilen finns redo utanför.
Arrangören ansvarar för tält, disk och beachflagga samt stöttar inför och under eventet, men personalen på plats bemannar självständigt under dagarna. Det kan förekomma att material plockas upp och ner varje dag, men det mesta förbereds centralt.
Sammanfattningsvis kommer du att arbeta med följande uppgifter.
Bemanna displaybilen inne på området, hälsa besökare välkomna och berätta om bilarna.
Uppmuntra besökare att provköra och guida dem vidare till testkörningen.
Sitta med som passagerare vid provkörningar (2 personer per pass) för att stötta och svara på frågor.
Hjälpa till att skapa en härlig stämning kring eventet och dela ut goodiebags.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Kan arbeta samtliga dagar 3-5 Oktober.
Är social, serviceinriktad och bekväm med att prata med många olika människor.
Har förmåga att snabbt sätta dig in i information om elbilar och deras funktioner.
Är ansvarstagande, pålitlig och gillar att arbeta i team.
Rollen passar en social och utåtriktad person som tycker om att möta människor och skapa en positiv stämning. Du är serviceinriktad, nyfiken och kan snabbt sätta dig in i ny information för att kunna svara på frågor på ett tryggt sätt. Du är ansvarstagande, pålitlig och trivs med att arbeta i team där tempot kan variera. Har du dessutom ett intresse för bilar eller hållbar mobilitet är det ett extra plus, men det viktigaste är din energi, ditt engagemang och din förmåga att representera varumärket på ett professionellt och vänligt sätt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO.
Övrig information
Omfattning: Torsdag - söndag kl 11 - 18
Start: 3 Oktober
Placering: Kungsbacka
Kontaktperson: Dino Segetalo
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
