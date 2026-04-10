Evenemangskoordinator
Göteborgs kommun / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-04-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Brinner du för evenemang och är en driven person som vill göra skillnad för dem vi är till för i Göteborgs stad? Har du dessutom lätt för att kommunicera, möta människor och vill vara med och bidra till enhetens utveckling och uppdrag? Tveka då inte att söka tjänsten som evenemangskoordinator hos oss!
Bokning & evenemang är en av två enheter som utgör avdelning Föreningsstöd vars huvudsakliga uppdrag är att på olika sätt agera stöd till föreningslivet i Göteborgs stad. Enhetens ansvarsområden består av kundservice, bokningsfunktionen för förvaltningens anläggningar och evenemangskoordinering. Enheten består idag av en enhetschef och 18 medarbetare som tillsammans säkerställer att våra kunder erbjuds bästa möjliga bemötande och stöd.
Uppdraget som evenemangskoordinator passar dig som vill ha ett varierande uppdrag som omfattar många olika typer av evenemang på någon av de närmare 300 evenemangsplatser vi har inom verksamhetsområdet. Du samarbetar tillsammans med dina tre kollegor i arbetsgruppen genom att planera, genomföra och följa upp evenemangen tillsammans med arrangörer, samarbetspartners och andra funktioner internt och externt i Göteborgs stad. Som kontaktperson kommer du att utveckla relationer och samverka i hög grad med stadens övriga förvaltningar, bolag och myndigheter för att kunna stötta våra arrangörer på bästa sätt.
Vi söker nu dig som vill arbeta med idrottsevenemang i Göteborg i allt från endagarsevenemang till Gothia cup, Partille cup och Göteborgsvarvet. Arbetet pågår året runt där den mest intensiva perioden är mellan mars och augusti och under storhelger. Du kommer också att hantera avtal, beställningar och upphandlingar. Du och dina kollegor svarar också för att koordinera övernattning i stadens skolor i samband med idrottsevenemang och cuper.
Huvudsakligen är arbetstiden dagtid, men det förekommer arbete på såväl kvällar som helger under pågående evenemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom evenemang, administration, eventmanagement eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom evenemang i minst två år. Du kommer medverka vid mötesforum med olika målgrupper och det krävs att du är har erfarenhet av att planera och leda möten, stora som små, samt är bekväm med att tala inför grupper. Du kommunicerar såväl skriftligt som muntligt på både svenska och engelska och har hög digital kompetens med en vana av att arbeta med Office 365, samt en god administrativ förmåga. Då du kommer att besöka våra arrangörer och vara ute och visa våra anläggningar så är det ett krav att du har B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har praktisk erfarenhet av projektledning. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av Göteborgs stads organisation och kunskap om idrotts- och föreningslivets förutsättningar och utmaningar.
Vid rekryteringen kommer vi lägga stort fokus på dina personliga kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande med kunden i fokus samt att du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med både kunder och arbetskamrater. Du har förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål där du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har ett starkt engagemang, driv och entusiasm för ditt arbete och tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Med ett förhållningssätt där du ser möjligheter till förändringar kan du lätt anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Till sist ser vi även att du är utvecklingsorienterad där du tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang samt visar intresse och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: goteborg.se/Ioff Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Solweig Svanholm Sacorådet solweig.svanholm@ioff.goteborg.se 031-3682026
9848104