Eterni söker kantpressare
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-01-27
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Värnamo
Vi söker nu en engagerad och driven medarbetare med erfarenhet av både manuell och robotstyrd kantpressning.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som operatör arbetar du i en varierad produktion där du får använda din tekniska förmåga och utvecklas inom moderna maskinsystem.
I rollen kommer du bland annat att:
Ställa in och köra kantpressar
Arbeta med både manuell och robotstyrd pressning
Hantera olika material och detaljer i en bred produktflora
Utveckla dina kunskaper inom programmering av kantpressar.
Du blir en viktig del av ett team där kvalitet, noggrannhet och engagemang står i fokus.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med bakgrund som kantpressare eller liknande roll.
Du är trygg i att arbeta med avancerade maskiner och har förståelse för tekniska processer.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Du trivs i både självständigt arbete och samarbete med kollegor.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som titel är ett konsultuppdrag på heltid/deltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Företag AB/vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
.
Plats: Värnamoområdet
Start: Omgående
Arbetstider: flerskift (2-skift, kvällsskift, nattskift) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9706123