Eterni söker kantpressare

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö
2025-08-26


Kantpressare till kundföretag i Alvestaområdet

Till ett av våra kundföretag i Alvestaområdet söker vi nu en kantpressare med praktisk erfarenhet och en vilja att utvecklas i yrket.

Publiceringsdatum
2025-08-26

Dina arbetsuppgifter
Manuell kantpressning i tunnplåt

Kvalitetskontroller enligt ritning och instruktion

Packning och visst övrigt produktionsarbete

Bidra till ett gott arbetsklimat tillsammans med kollegorna

Personliga egenskaper och kvalifikationer

Vi söker dig som:

Har fullständig gymnasial utbildning

Har några års praktisk erfarenhet av kantpressning

Är van vid ritningsläsning och har grundläggande programmeringskunskaper

Är ansvarsfull, lösningsorienterad och noggrann

Trivs med att arbeta i högt tempo och bidrar med positiv energi i teamet
Flytande svenska i tal och skrift

Krav: Körkort och tillgång till bil om du bor en bit från arbetsplatsen.

Vi erbjuder dig

En arbetsplats där vi är ett gott gäng som ställer upp för varandra

Möjligheten att representera ett företag med stor investeringsvilja och höga ambitioner

En utvecklande och spännande arbetsmiljö med högt tempo där vi arbetar mot gemensamma mål

Sociala aktiviteter under året: årliga kick-offer, sommar- och julfester samt teambuildingaktiviteter

Om tjänsten
Tjänsterna som industriarbetare är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.

Övrig information

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, ansök via www.eterni.seVi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Uppstart: OmgåendeOrt/Placering: AlvestaområdetOmfattning: Heltid, Dagtid måndag-fredagLön: Enligt gällande kollektivavtal
Ansökningstid: Snarast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Växjö

Kontakt
Elsa Schöldberg
elsa.scholdberg@eterni.se

Jobbnummer
9476587

