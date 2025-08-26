Eterni söker kantpressare
2025-08-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Kantpressare till kundföretag i Alvestaområdet
Till ett av våra kundföretag i Alvestaområdet söker vi nu en kantpressare med praktisk erfarenhet och en vilja att utvecklas i yrket.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Manuell kantpressning i tunnplåt
Kvalitetskontroller enligt ritning och instruktion
Packning och visst övrigt produktionsarbete
Bidra till ett gott arbetsklimat tillsammans med kollegorna
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har fullständig gymnasial utbildning
Har några års praktisk erfarenhet av kantpressning
Är van vid ritningsläsning och har grundläggande programmeringskunskaper
Är ansvarsfull, lösningsorienterad och noggrann
Trivs med att arbeta i högt tempo och bidrar med positiv energi i teamet
Flytande svenska i tal och skrift
Krav: Körkort och tillgång till bil om du bor en bit från arbetsplatsen.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där vi är ett gott gäng som ställer upp för varandra
Möjligheten att representera ett företag med stor investeringsvilja och höga ambitioner
En utvecklande och spännande arbetsmiljö med högt tempo där vi arbetar mot gemensamma mål
Sociala aktiviteter under året: årliga kick-offer, sommar- och julfester samt teambuildingaktiviteterOm tjänsten
Tjänsterna som industriarbetare är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
Övrig information
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, ansök via www.eterni.seVi
arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Uppstart: OmgåendeOrt/Placering: AlvestaområdetOmfattning: Heltid, Dagtid måndag-fredagLön: Enligt gällande kollektivavtal
