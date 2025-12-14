Ersättningshandläggare med erfarenhet
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med 16 000 medarbetare.
Vi söker nu en handläggare till ersättningsfunktion på central förvaltning med hemkommunens uppdrag, stockholmarna i fokus.
Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun. Enheten består idag av drygt 30 medarbetare och leds av en enhetschef och en gruppchef.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ersättningshantering inom central förvaltning och utbildningssektorn, med särskild kompetens i frågor kopplade till hemkommunsperspektivet.
Till denna roll söker vi någon som är ...
Samarbetsinriktad och kommunikativ - du bygger goda relationer, skapar engagemang i samarbete med andra och förmedlar förståelse i dialog med olika aktörer, både muntligt och skriftligt.
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad - du har förmåga att identifiera samband och se helheten, samt planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Drivande och initiativrik - du tar ansvar, arbetar både självständigt och i team, och bidrar till utveckling framåt.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta verksamhetsnära i en ersättningsfunktion som präglas av stort engagemang, prestigelöshet och hög kompetens. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara och där du får vara med och påverka - både i det dagliga arbetet och i långsiktig utveckling.
Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag samt flexibel arbetstid. Stockholms stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort.
Din roll
Som ersättningshandläggare på Stockholms stads utbildningsförvaltning har du en viktig roll i att se till att stadens ansvar som hemkommun sköts på ett korrekt och öppet sätt. I den här rollen arbetar du med registreringar, granska och beräkna ersättningar och bidrag till andra skolhuvudmän.
Arbetet innebär återkommande månatliga processer med fasta deadlines, där du fördjupar dig i regelverk, granskar rapporter och gör analyser som används för beslut och uppföljning. Det är ett jobb för dig som gillar ordning och reda, är noggrann och kan skapa tydlighet i frågor som både rör ekonomi och juridik.
Du har gedigen erfarenhet av ersättningshantering till annan huvudman inom utbildningsområdet. Hos oss blir du en del av vårt expertteam inom ersättningsfrågor och kliver snabbt in i uppdraget med ett starkt hemkommunsperspektiv.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
Minst 5-7 års erfarenhet av kvalificerad ersättningshantering inom utbildningssektorn, särskilt kopplat till hemkommunens ansvar och perspektiv inom offentlig sektor.
Gedigen erfarenhet av ersättningshantering, inklusive interkommunal ersättning och bidrag gentemot andra skolhuvudmän.
Dokumenterad förmåga att hantera komplexa ersättningsprocesser självständigt i en kommunal kontext.
God kunskap om skollagen och andra relevanta författningar som rör ersättningsfrågor.
God förmåga att arbeta med datamängder, inklusive analys, kvalitetssäkring och leverans inom givna tidsramar.
God ekonomisk förståelse samt numerisk och analytisk förmåga.
Ekonomisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande:
Flera års erfarenhet av ersättningssystem och ekonomiska modeller inom utbildningssektorn.
God förståelse av statsbidragsansökningar.
God förståelse för juridiska frågor samt myndighetsutövning inom utbildnings- eller kommunal sektor.Övrig information
För att lyckas i rollen ser vi att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, har förmåga att snabbt sätta dig in i olika administrativa arbetsprocesser och IT-system, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samt har lätt för att hantera komplexa frågor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, köns överskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning Kontakt
Lotta Rand lotta.rand@edu.stockholm.se 08-50833000 Jobbnummer
9643286