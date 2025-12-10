Ergonom till Arbetsmarknadsenheten
2025-12-10
I den här rollen får du möta människor som behöver stöd för en fungerande vardag och en framtida egen försörjning. Som ergonom bidrar du med din fackkunskap för att skapa hållbara vanor, bättre rörelseförmåga och ökad trygghet i deras dagliga aktiviteter. Du ger praktiskt stöd, vägledning och motivation i både hälsa, träning och ergonomi.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som ergonom hos oss arbetar du friskvårds- och arbetsmiljöinriktat och med att stötta arbetssökande mot arbetsförmåga och hållbar egen försörjning. Du möter dagligen människor med olika bakgrund och livssituationer och som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Du behöver kunna bygga förtroendefulla relationer och visa empati och lyhördhet inför deras specifika situation.
Utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter kan ditt arbete handla om att göra kartläggningar av deltagares hälsostatus. Du arbetar också med att ta fram anpassade aktivitetsprogram och vägleder deltagarna i livsstilsfrågor som rör exempelvis sömn, kost, återhämtning, stress och andra livsstilsfaktorer som påverkar deras hälsa.
I vår träningslokal instruerar du deltagare på ett tryggt, funktionellt och individanpassat sätt. Tyngdpunkten ligger på att bygga självförtroende, skapa förståelse och motivera till rörelse. Du kommer också att hålla utbildningar och föreläsningar inom hälsa, träning och ergonomi och även leda enklare gruppträningspass. Du besöker de arbetssökande på deras praktikplatser och ser till att det finns bra ergonomiska förutsättningar att klara jobbet på bästa sätt. Du kommer även att hålla verksamhetsförlagda friskvårdsaktiviteter. Tjänsten innehåller också administrativa moment som tidsbokningar, journalföring, att ta fram statisk och dokumentera i vårt verksamhetssystem.
Din kompetens
Vi söker dig som har en utbildning kopplat till människa, kropp och hälsa. Kanske är du fysioterapeut, arbetsterapeut, hälsovetare, naprapat eller sjuksköterska med passande inriktning. Du har ett stort intresse för arbetslivsinriktad rehabilitering och trivs i mötet med människor som befinner sig i förändringsprocesser. Det är en fördel om du har arbetat med funktionell träning, instruerat i gymmiljö eller arbetat i en coachande roll tidigare.
Jobbet kräver att du är ansvarstagande och har förmågan att jobba självständigt. B-körkort är ett krav och likaså att du har möjlighet att jobba flexibla arbetstider då vår träningslokal har öppet mellan 07-18.
För att lyckas i rollen ser vi att du är motiverande och empatisk men samtidigt professionell. Du är prestigelös och flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt och tempo. Du är en person som får andra att känna sig bekväma, som möter deltagarna med respekt och som tar dig tid att förstå deras situation. Ett intresse för människor och för de små framsteg som långsiktigt leder till stora förändringar är avgörande.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där din kompetens verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team där vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra deltagare. Arbetsmarknadsenheten tillhör Individ- och familjeförvaltningen och vårt mål är att stödja varje individ mot studier, arbete eller annan hållbar försörjning, alltid utifrån personens egna förutsättningar.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
