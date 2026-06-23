Erfarna konstruktörer sökes till Advanced Platforms
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-23
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Advanced Platforms söker vi drivna konstruktörer med minst 2 år på nacken som vill vara med och designa skrovet till framtidens stridsflygplan. Vi är i en intensiv teknikutvecklande fas och du ska vara redo att utmana arbetssätt och metoder tillsammans med oss för att ta fram nya tekniska lösningar och bygga flygande demonstratorer. På området utvecklar vi framtidens autonoma flygkoncept med överljudskapacitet. Arbetet består av specifika teknikstudier, mark-demonstratorer och flygande demonstratorer. Vårt mål är att vara en snabbfotad organisation som utför teknologiutveckling genom att producera hårdvara i snabba loopar för ett snabbt lärande.
Som konstruktör är du drivande i att designa våra flygande demonstratorer, med fokus på att väga och realisera alla intressenternas krav på våra produkter. Arbetsuppgifterna består av att designa och skapa tillverkningsunderlaget till våra nya demonstrationsflygplan samt driva förbättringsarbeten av våra arbetssätt och metoder. Beroende på din förmåg
a och intresse kan rollen fördjupas inom det tekniska och/eller inom ledarskap.
I rollen kommer du att ansvara för:
Säkerställa/bidra till sund design från blankt papper till färdig produkt.
Driva utredningar av konstruktioner i utmanande applikationer.
Säkerställa korrekt tillverkningsunderlag.
Driva kontinuerlig förbättring av arbetssätt.
Samverka med andra discipliner i frågor om konstruktion. Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker efter dig som är erfaren konstruktör med minst 2 år på nacken och som vill vara en del av vår organisation där vi vågar prova nytt, vågar utmana men också vågar att misslyckas. Du ska vara redo att anamma lärdomarna och fortsätta framåt. Du ska vara en lagbyggare, nyfiken och ha en vilja att lära.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
God förmåga att fungera i tvärfunktionella team/organisationer.
Yrkeshögskole- högskole- eller universitetsutbildning inom Maskinteknik, Flygteknik eller liknande utbildning.
God förståelse för grundläggande konstruktion samt erfarenhet av arbete med CAD-verktyg. Erfarenhet av CATIA, VPM, Siemens Teamcenter är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av multidisciplinära utvecklingsprojekt.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och viktigast för oss är din ambition och ditt intresse för konstruktion och ingenjörskonsten i stort. Utifrån din bakgrund, kompetens och ambition, samt våra behov, kommer vi hitta en utvecklande väg i vår verksamhet för just dig.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9975398