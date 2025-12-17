Erfaren verkstads- / möbelsnickare sökes
Aarts Lundsjö Specialsnickeri AB / Möbelsnickarjobb / Järfälla Visa alla möbelsnickarjobb i Järfälla
2025-12-17
Aarts Lundsjö Specialsnickeri AB - Järfälla
Vill du arbeta med snickerier på högsta nivå, där klassiskt hantverk kombineras med moderna lösningar.
Aarts Lundsjö Specialsnickeri söker nu en självgående och erfaren snickare till vårt specialsnickeri i Kallhäll, Järfälla.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Vi är ett klassiskt inredningssnickeri som arbetar kreativt genom hela skapandeprocessen - från idé och konstruktion till tillverkning och slutmontering hos kund. Våra uppdragsgivare är arkitekter, företag och privatpersoner, projekten varierar från exklusiva specialinredningar och möbler till kundanpassade lösningar.
Snickeriet är beläget i ljusa och vackra lokaler i Kallhäll. Välutrustad maskinpark med alla möjligheter. I dag är vi ett team på 5 erfarna snickare.Om tjänsten
Som snickare hos oss ansvarar du för egna projekt och samarbetar nära kollegor. Arbetet ställer höga krav på precision, problemlösning och känsla för form, funktion och finish.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som inrednings- eller möbelsnickare
Är van att arbeta självständigt i verkstad
Har god maskinvana
Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Har vilja och förmåga att leverera arbete på hög nivå
Har B-körkort
Har CNC-kunskaper (meriterande)
Vi erbjuder:
En kreativ och personlig arbetsplats
Varierande och utvecklande projekt
God arbetsmiljö och trevliga kollegor
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Heltid, tillsvidareanställning (fast lön enligt avtal)
Bra kommunikationer - nära pendeltåg
Plats: Birger Dahlerus väg 3, Järfälla
Ansökan: Skicka din ansökan till ansokan@aartslundsjo.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@aartslundsjo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aarts Lundsjö Specialsnickeri AB
(org.nr 556658-7514)
Birger Dahlerus Väg 3 (visa karta
)
176 69 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9650944