Erfaren utvecklare till Softhouse i Luleå
2025-10-31
På Softhouse befinner vi oss i en viktig fas på vår tillväxtresa och nu är vi på jakt efter fler utvecklare som vill ansluta till vårt kontor i Luleå. Vi brinner för ny teknik och gillar att utveckla, och utvecklas, tillsammans. Om Softhouse Inom Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på våra 10 kontor och tillsammans levererar vi tjänster och mjukvara i världsklass. I Luleå är vi idag drygt 20 personer och du hittar oss i centrala lokaler på Kyrkogatan, med fin utsikt över Södra Hamn. Här möts du av trevliga kollegor som arbetar som enskilda specialister eller i sammansvetsade team för att erbjuda våra kunder bästa möjliga IT-kompetens.
Passar du i rollen? Vi söker dig som är en erfaren utvecklare med ett intresse för de senaste trenderna inom mjukvaruutveckling. Vi ser gärna att du har bra koll på backend och Java-utveckling, men det är också ett plus om du trivs med att arbeta över hela stacken. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har flera års professionell erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna i en konsultroll.
Har god kunskap inom system- och mjukvaruutveckling. Du behärskar Java men har också vana att navigera inom flertalet olika teknikstackar.
Är en förtroendeingivande relationsskapare som har en lyhördhet för kunders behov och en vilja att erbjuda bästa möjliga mjukvarulösning.
Drivs av att utvecklas och att dela dina kunskaper med kollegor.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Vad du får hos oss Här får du möjlighet att bli del av ett framåtsträvande bolag där du och din work-life-balance är i fokus. Utöver vårt generösa förmånspaket får du också:
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång, i en inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En mix av spännande och utmanande uppdrag med allt från nyutveckling till förvaltning och vidareutveckling.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra duktiga Softhouse-kollegor. Stämningen är öppen och prestigelös där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Vi hanterar all rekrytering internt och undanber därför kontakt från externa rekryteringsbolag och annonsförmedlare. Ersättning
