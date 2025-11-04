Erfaren underhållstekniker
Är du en självgående tekniker med fokus på ständiga förbättringar?
Vill du ha en avgörande roll där du får arbeta med avancerad felsökning på automatiserade produktionslinjer i en högreglerad Life Science-miljö? Söker du ett arbete som kräver att du är både operativ och strategisk förbättrare? Då kan den här rollen i centrala Uppsala vara din nästa utmaning.
Detta är en direktrekrytering till vår kund, ett globalt företag inom läkemedelsindustrin. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och är redo att ta ett stort tekniskt ansvar.
Vi gör urval löpande, välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Som Underhållstekniker är din huvuduppgift att snabbt säkerställa driften av vår maskinpark. Rollen är tungt viktad mot den operativa "akuten" men kräver även proaktivitet:
Akut Felsökning: Snabbt avhjälpande underhåll av mekaniska, elektriska och hydrauliska system. Mycket av arbetet fokuserar på avancerad felsökning inom Styr- och Reglerteknik.
Proaktivt Underhåll: Utföra förebyggande underhåll av maskiner och utrustning i samarbete med produktionen.
Unika Uppgifter: Medverka vid installation och driftsättning av nya maskiner. I rollen ingår även att vid behov tillverka och modifiera mindre delar i vår egen verkstad (svets/svarv).
Dokumentation och Förbättring: Leda och medverka i ständiga förbättringar för att öka maskinernas tillgänglighet. Säkerställa noggrann dokumentation av utfört underhåll och felrapportering enligt våra höga rutiner.
Samarbete: Fungera som ett viktigt tekniskt stöd och samarbeta nära övriga team inom produktion och teknik.Kvalifikationer
Du måste ha en stark teknisk grund i mekanik, el och hydraulik, och dessutom måste du ha aktuell erfarenhet av minst två av följande specialistområden:
Styr- och Reglerteknik (PLC/Automatiserade system)
Hydraulik
Elkunskap (inklusive schemaläsning)
Svets och/eller Svarvning (Erfarenhet av tillverkning av delar)
Kritiska krav:
Körkort: B-körkort är ett krav.
Språk: Du talar flytande svenska och har god förståelse för engelska i tal och skrift.
Kan arbeta heltid och i 2-skift
Beredd på att ingå i företagets beredskapsgruppDina personliga egenskaper
Arbetssätt: Du är strukturerad, självgående och van att fatta egna beslut. Du är initiativrik och har god problemlösningsförmåga.
Inställning: Du är stresstålig och kan hantera plötsliga ändringar i prioritering under dagen. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett säkerhetstänk för att trivas i en reglerad miljö.
Meriterande:
Certifiering inom el
Arbetat i Life Science-miljöOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
