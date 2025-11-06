Erfaren trafikingenjör sökes
2025-11-06
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör arbetar du för att Marks kommun ska ha en säker och god trafikmiljö i samband med planering, byggnation och underhåll av vägar. Du ansvarar för myndighetsutövning inom trafikområdet, inklusive granskning av TA-planer, hantering av parkering, fordonsflytt, tillstånd och dispenser, samt framtagande av lokala trafikföreskrifter. Du uppdaterar också rutiner inom ditt arbetsområde.
Du deltar i gatuprojektens tidiga skeden, har dialog med konsulter och projektledare, och bidrar till detaljplaner med fokus på trafikfrågor. Du följer utvecklingen inom branschen, deltar i utvecklingsarbete och hanterar skrivelser från allmänheten och politiker. Du föredrar ärenden i nämnden och samarbetar nära med gatu- och parkdrift samt andra ingenjörer inom gatu- och parkverksamheten.Kvalifikationer
Vi ser att du har högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, trafik, juridik eller annan relevant utbildning, eller alternativt yrkeshögskoleutbildning inom trafikteknik eller annan utbildning kombinerad med dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Flera års erfarenhet av arbete med trafikfrågor, antingen från kommunal eller statlig verksamhet med myndighetsutövning, trafikplanering, TA-planer, bygglovsgranskning eller liknande, eller från praktiskt arbete i en ledande roll inom vägbyggnation, exempelvis som platschef, byggledare eller projektledare.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har goda datakunskaper.
B-körkort krävs
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med svensk trafiklagstiftning, AMA Anläggning, MER och upphandling enligt LOU. Likaså erfarenhet av arbete med GIS, CAD eller andra relevanta trafikplaneringsverktyg samt att du har erfarenhet av detaljplaneprocesser med fokus på trafikfrågor och kunskap om hållbar mobilitet och framtidens trafiklösningar.
Som person ser vi att:
* du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
* du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
* du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
* du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* du snabbt hittar lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
