Erfaren trädgårdsmästare

Viva Trädgård och Hus AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö
2026-06-16


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Trädgårdsmästare eller Trädgårdsarbetare sökes i Malmö.
Om jobbet
Vi söker nu engagerade trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare för att sköta och underhålla trädgårdar i Malmö och dess omnejd. Vi erbjuder en dynamisk och utomhusbaserad roll där du får arbeta med allt från grundläggande skötsel till mer avancerade trädgårdsuppgifter.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Häckklippning och buskklippning
Ogräsrensning
Grävning
Trädbeskärning
Trädfällning
Allmän skötsel av grönytor

Kvalifikationer
Erfarenhet av trädgårdsarbete
B-körkort
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Meriterande:
Kunskap om olika växtarter och deras skötsel
Erfarenhet av att hantera maskiner för trädgårdssarbete

Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för trädgårdsarbete, är noggrann, självgående och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du trivs med fysiskt arbete utomhus och har ett öga för detaljer.

Så ansöker du
Anställning sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Skicka ditt CV tillsammans med ditt foto och ett kort personligt brev till hr@vivapartners.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: hr@vivapartners.se

Arbetsgivare
Viva Trädgård och Hus AB (org.nr 559277-2569)
212 50  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Viva Trädgård & Hus AB

Jobbnummer
9966841

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