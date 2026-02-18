Erfaren Teknisk Projektledare
Avalon Innovation Technology AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avalon Innovation Technology AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Västerås
, Värnamo
eller i hela Sverige
Hej, team Avalon i Linköping här! Vårt grymma team är redo att välkomna dig till gemenskapen. Tillsammans tar vi oss an nya konsultuppdrag och inhouseprojekt där du får utveckla dina kunskaper. Välkommen till Avalon!
Din framtid hos oss
I 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som teknisk projektledare är du anställd som konsult på Avalon och jobbar i uppdrag hos någon av våra kunder. I rollen som projektledare kommer du bland annat
• Leda projektgrupper och se till att arbete utförs enligt plan och med rätt prioritering tid/ekonomi/kvalitet
• Övervaka, rapportera och uppnå ekonomiska mål och andra KPI: er
• Delta i resursplanering och prioritering i samarbete med linjechefer
I Linköping är vi ett tajt team där alla känner varandra och ditt bidrag till gemenskapen är viktig. Vi gillar att hänga tillsammans, oavsett om det är på after work, ett fartfyllt gokart-race, svettig lunchträning eller en mysig fika på kontoret!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som
• Har minst 5 års erfarenhet från projektledning inom produktutveckling.
• Har dokumenterat god ledarskapsförmåga.
• Har god kommunikationsförmåga och en vana av att leda möten.
• Har god kunskap i officepaketet och projektverktyg som Jira (eller liknande).
• Har svenskt medborgarskap - detta är för att kunna jobba med säkerhetsklassade projekt inom bland annat försvarsindustrin.
• Har B-körkort.
Är du en certifierad projektledare inom IPMA, PMI (PMP) eller motsvarande ser vi det som meriterande.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Emil Hillung, Business Manager emil.hillung@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistrekrytering@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6728066-1849207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
(org.nr 556546-4525), https://jobb.avaloninnovation.com
Teknikringen 7 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Avalon Innovation Jobbnummer
9750640