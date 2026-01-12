Erfaren Teknisk Projektledare
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Erfaren Teknisk Projektledare - utveckling av beräkningsmodul för flygande plattformar på uppdrag av vår klient.
För utveckling av en robust beräkningsmodul för flygande plattformar söker vi en erfaren teknisk projektledare som kan leda utvecklingsarbetet från start till mål avseende modulen som helhet, med dess elektronik, mjukvara, mekanik och inbyggda systemlösningar samt interface mot omgivande delsystem.Rollen är central för att säkerställa att projekt genomförs med hög kvalitet inom tid och budget, och inkluderar även kundkontakter.Kvalifikationer (Krav):-Utbildningsnivå: M.Sc. eller B.Sc. inom tekniskt relevanta områden (tex teknisk fysik, elektroteknik, inbyggda system, programmeringsteknik, datateknik eller farkostteknik (flyg & rymd).-Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av teknisk projektledning avseende produktutveckling för komplexa miljöer.-Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.-Beroende på vilket av flera planerade projekt som blir aktuellt för utvald(a) konsult(er), kan säkerhetsprövning komma att krävas med krav på svenskt medborgarskap.Meriterande:-Certifiering inom projektledning, tex IPMA (nivå D eller C) eller liknande-Systemförståelse: Förmåga att sätta sig in i och bidra till en optimerad systemarkitektur och systemdesign, samt förmåga att förstå hur olika tekniska komponenter samverkar i komplexa system.-Erfarenhet från branscher med höga krav på kvalité och tillförlitlighet (t.ex. flyg, rymd, försvar eller medicinteknik).Personliga egenskaper:-Ledarskap och samarbetsförmåga: Förmåga att skapa engagemang och få teamet att arbeta mot gemensamma mål.-Kommunikativ: Tydlig och strukturerad i tal och skrift, anpassar budskapet till olika intressenter.-Resultatorienterad: Stark drivkraft att leverera enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.-Strukturerad: Organiserad och metodisk i planering, uppföljning och riskhantering.-Flexibel och stresstålig: Anpassar sig vid förändringar och behåller lugnet under pressade situationer.
ÖvrigtKonsulten behöver som utgångspunkt kunna vara på plats i Uppsala alla arbetsdagar i veckan.Visst distansarbete kan eventuellt tillåtas över tid, enstaka dagar då och då, beroende på projektets behov och såvida det inte påverkar projektet negativt.Denna typ av roll är aktuell för flera planerade projekt. Beroende på vilket av dessa projekt som tilldelas, kan startdatumet vara så snart som möjligt i januari eller senare under Q1 2026. Därför önskar vi att det i ansökan anges vilka alternativa startdatum som är möjliga för kandidaten.
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragslängd: 6 månader heltid med option för förlängningUppdragsperiod: Asap till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Besvara urvalsfrågorna som utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
