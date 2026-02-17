Erfaren Tekniker Lokalnät
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en erfaren Distributionselektriker till Jokkmokk som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som erfaren Distributionselektriker kommer du arbeta i våra stora serviceavtal med underhåll, service samt felavhjälpning av frilednings- och jordkabelnät inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv. Tillsammans med våra tekniker kommer du att arbetsledas av våra underhållsledare. Stor del av arbetet sker utomhus och arbete på hög höjd förekommer.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Dokumentera, egenkontroll av utfört arbete och informera om arbetets framdrift
• Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
• Ansvar för samt leda inlånad personal och underentreprenörer
Resor är en naturlig del av arbetet som Distributionselektriker. Servicearbetet kräver dagsresor inom den närmsta geografin, längre resor kan förekomma. Även beredskap kan komma att ingå.
Kravspecifikation
Som erfaren Distributionselektriker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor och är bra på att samarbeta. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet och kommunikation är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar, kan planera men samtidigt är flexibel och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser att du redan har
Arbetslivserfarenhet som distributionselektriker
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, inom el eller elkraft
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Jokkmokk
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Jonsson, 070-662 48 18. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, 073-097 79 22.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson (Unionen), Johan Larsson (SEKO), Torbjörn Blom (Akademikerna) och Magnus Tjergefors (Ledarna). Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 9 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
962 31 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk - Vattenfall Jobbnummer
9748676