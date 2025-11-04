Erfaren tandläkare sökes
2025-11-04
Vi söker nu en erfaren tandläkare till vår moderna och fullt utrustade klinik i Angered Centrum.
Motarjemi Dental är en väletablerad tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, utveckling och ett professionellt bemötande. Vårt team består i dag av tre tandläkare, fyra tandsköterskor, en tandhygienist och en administratör.
Vi erbjuder ett brett utbud av tandvårdstjänster - från allmän tandvård och estetisk tandvård till avancerad protetik, implantatkirurgi och behandling med Clear Aligners. Kliniken är fullt digitaliserad med bl.a. panoramaröntgen och digitala scanners.
Vi är en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och god stämning - med fokus på både patienternas och medarbetarnas välmående.
Kliniken är belägen i Angered Centrum med mycket goda kommunikationsmöjligheter till övriga delar av Göteborgsregionen.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare med minst 5 års klinisk erfarenhet i Sverige
Är trygg, noggrann och kommunikativ i mötet med patienter
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna behandlingar
Har ett genuint intresse för både funktionell och estetisk tandvård
Erfarenhet av implantatbehandlingar, protetik eller digitalt arbetsflöde är meriterande.
Vi erbjuder följande:
Tillsvidareanställning, 100 % tjänst
Lön enligt överenskommelse
Generöst friskvårdsbidrag samt separat massagebidrag
Förhöjt pensionsbidrag
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
Vi uppskattar ert intresse men ber att ni inte kontaktar oss per telefon angående tjänsten. Har ni frågor är ni välkomna att mejla oss. Vi går igenom alla ansökningar efter den 7 januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb.
Kultivatorgatan 3
424 65 ANGERED
