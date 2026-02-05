Erfaren systemutvecklare i Karlstad
2026-02-05
Sigma Technology har blivit utnämnd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 13 år i rad - nu senast på en andra plats. Anledningarna är många, men framförallt är det familjekänslan som våra medarbetare lyfter upp. Vi delar med oss av kunskap, stöttar varandras utveckling och ja - vi vet hur man har kul!
Till en av våra kunder i Karlstad söker vi nu en erfaren systemutvecklare.
Notera att bakgrundskontroll kommer att göras.
Baskunskaper
Vi söker dig som har följande:
Universitets- eller högskoleutbildning som dataingenjör eller med inriktning mot systemvetenskap, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Minst 4 års yrkeserfarenhet av systemutveckling i Java.
Erfarenhet av arbete med relationsdatabaser (MS SQL och/eller IBM Informix) ur ett utvecklarperspektiv.
God förmåga att uttrycka dig på Svenska i tal och skrift.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Det är meriterande om du har följande:
Arbetat med mikrotjänster.
Erfarenhet av Git och/eller GitLab.
Vi erbjuder
Varför välja Sigma Technology?
Utsedda till en av Sveriges bästa arbetsgivare 13 år i rad.
Möjlighet till spännande projekt hos tekniktunga kunder.
En rolig, stöttande och kompetensdriven kultur med fantastiska kollegor.
Personlig och professionell utveckling.
Kollektivavtal, trygg anställning, bra förmåner och marknadsmässig lön. Ersättning
