Erfaren Systemingenjör till Gripen
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Din roll
I rollen som Systemingenjör arbetar du med allt från kravhantering till verifiering och felsökning. Du kommer arbeta inom hjälpkraftsystem och kommer arbeta med att utveckla, upphandla och vidmakthålla systemet. Rollen innebär ett mycket nära samarbete med kollegorna i sektionen, men även andra delar inom affärsområde Aeronautics samt underleverantörer och kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utveckling av system och apparater
* Kravnedbrytning och verifiering
* Teknisk dokumentation
* Test och verifiering
* Utredning av driftärenden
* UnderhållsberedningPubliceringsdatum2025-09-18Profil
* Högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik, datateknik, teknisk fysik eller liknande
* Minst 5 års erfarenhet
* Behärskar svenska och engelska på god nivå
Meriterande om du har:
* Erfarenhet av stöd- och träningssystem
* Tidigare Saab-erfarenhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_34985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9515784