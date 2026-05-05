Erfaren specialpedagog, Ronnaskolan
Vi uttökar vårt elevhälsoteam!
Vi söker specialpedagog, (alt. speciallärare) som ser vikten och värdet av att kunna disponera sin tid för att såväl leda och handleda lärarkollegor som att arbeta elevnära. Är du den vi söker?
Ronnaskolan är en tvåparallellig F-9 skola med drygt 600 elever inklusive anpassad grundskola och kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Trygghet, relationer och tillgänglig lärandemiljö är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. I lärandet ska fokus ligga på elevernas styrkor och utifrån det ska skolan arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång.
På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Detta gör vi bland annat genom att arbeta i ett tvålärarskap i stort sett inom samtliga teoretiska ämnen och i halvklasser inom de praktiskt estetiska ämnena.
Vi är ca 90 medarbetare, allt ifrån vaktmästare, kamratstödjare, lärare och annan personal som tillsammans utgår från elevens skoldag som en helhet där alla elever är allas elever.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Ronnaskolan blir du en viktig del i vårt elevhälsoteam. Tillsammans med vår befintliga specialpedagog leder ni och deltar i elevhälsoteamets gemensamma konferenser och möten.
Vidare har ni tillsammans ett övergripande ansvar för att:
planera och driva arbetet gällande stöd på indvid-, grupp- och organisationsnivå
kartlägga elevernas behov, genomföra pedagogiska utredningar samt upprätta åtgärdsprogram
stötta med, delta i och leda kommunikation kring elevernas kunskapsutveckling med vårdnadshavare
arbeta systematiskt för förbättrad måluppfyllelse genom bland annat handledning av lärare i planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
genomföra observationer med tillhörande återkoppling samt aktivt stötta i elevarbetet i klassrummet
driva och delta i utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser för personal inom specialpedagogik
tillsammans med övriga delar av elevhälsoteamet arbeta för att ständigt utveckla och förbättra skolans elevhälsoarbete
Vem är du?Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation samt en specialpedagogisk examen
Du har lång erfarenhet av att ha arbetat på mellan- och/eller högstadiet
Du är förtrogen med Lgr22 och styrdokumenten
Du behärskar det svenska språket mycket väl och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på
Du har erfarenhet av liknande uppdrag
Meriterande:
Du har en speciallärarexamen
Du har lång erfarenhet och är en i grunden vitsordad pedagog
Du har erfarenhet av att arbeta på anpassad grundskola och / eller kommunövergripande särskild undervisningsgrupp
Du ser vikten av din roll i skolans samtliga arenorDina personliga egenskaper
Du har god förmåga att samarbeta och ser vikten av att driva skolans utveckling tillsammans med andra kollegor
Du är strukturerad, organiserad och flexibel. Du vågar ta egna inititativ i mötet med nya utmaningar
Du har förmågan att leda kollegor individuellt och i grupp med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse
Du har mycket god förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: javascript:void(0)
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
