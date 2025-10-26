Erfaren Siemens CNC-operatör
Tech Recruitment i Södermanland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-10-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech Recruitment i Södermanland AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Karriärjobb
Har du lång erfarenhet av Siemens styrsystem och att jobba med och installera nya CNC maskiner, kan detta vara ett framtidsjobb för dig.
Ett internationellt bolag söker duktiga och erfarna CNC operatörer med lång erfarenhet av Siemens styrsystem. Företaget nås med bil utanför Norrköping.Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvar för att dels installera och programmera nya CNC maskiner samt att driftsätta dessa maskiner. Du blir den som kan axla rollen som driftledare för den nya maskinparken.
Det krävs många års erfarenhet av Siemens styrsystem och kunna programmera dessa maskiner och vara flexibel i dina arbetsuppgifter.
Du har ett gediget tekniskt kunnande och stort intresse av att utvecklas inom bolaget.
Kompetens
Du har minst fem års erfarenhet av industriproduktion inom bearbetning av ståldetaljer. Du har gedigen utbildning inom CNC och minst fem års erfarenhet av Siemens styrsyetem samtidigt som du har programmerat dess maskiner.Övrig information
Svenska och engelska är ett krav
Körkort och bil är ett krav
För rätt kandidat är detta ett framtidsjobb i en koncern som växer stadigt.
Välkommen med din ansökan till TechRecruitment, vi sköter företagets rekrytering. Ersättning
fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Recruitment i Södermanland AB
(org.nr 556923-8867) Arbetsplats
Tech Recruitment Kontakt
Per Lindberg per.lindberg@techrecruitment.se Jobbnummer
9574592