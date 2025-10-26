Erfaren Siemens CNC-operatör

Tech Recruitment i Södermanland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping
2025-10-26


Har du lång erfarenhet av Siemens styrsystem och att jobba med och installera nya CNC maskiner, kan detta vara ett framtidsjobb för dig.

Ett internationellt bolag söker duktiga och erfarna CNC operatörer med lång erfarenhet av Siemens styrsystem. Företaget nås med bil utanför Norrköping.

Publiceringsdatum
2025-10-26

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvar för att dels installera och programmera nya CNC maskiner samt att driftsätta dessa maskiner. Du blir den som kan axla rollen som driftledare för den nya maskinparken.

Det krävs många års erfarenhet av Siemens styrsystem och kunna programmera dessa maskiner och vara flexibel i dina arbetsuppgifter.

Du har ett gediget tekniskt kunnande och stort intresse av att utvecklas inom bolaget.

Kompetens

Du har minst fem års erfarenhet av industriproduktion inom bearbetning av ståldetaljer. Du har gedigen utbildning inom CNC och minst fem års erfarenhet av Siemens styrsyetem samtidigt som du har programmerat dess maskiner.

Övrig information
Svenska och engelska är ett krav

Körkort och bil är ett krav

För rätt kandidat är detta ett framtidsjobb i en koncern som växer stadigt.

Välkommen med din ansökan till TechRecruitment, vi sköter företagets rekrytering.

Ersättning
fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tech Recruitment i Södermanland AB (org.nr 556923-8867)

Arbetsplats
Tech Recruitment

Kontakt
Per Lindberg
per.lindberg@techrecruitment.se

Jobbnummer
9574592

