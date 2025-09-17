Erfaren Registrator/Dokumentcontroller till Bodens kommun
2025-09-17
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
På kanslienheten arbetar vi med att utveckla den demokratiska processen samt ge allmänheten insyn i kommunens arbete. Vi ligger i framkant när det gäller informationshantering, och du blir en viktig kugge!
Registraturen är en del av Kansli- och serviceavdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Vi är en kommunövergripande enhet med ansvar för politisk möteshantering, informationsförvaltning, kommunjuridik mm. Här arbetar registratorer tillsammans med jurister, dataskyddsombud, nämndsekreterare, arkivarie och andra nyckelfunktioner - i nära samverkan för att höja kvaliteten på kommunens informationshantering.
Vi ska uppfattas som en samarbetspartner som är kompetent, tillgänglig och serviceinriktad av övriga förvaltningar.
Som registrator/dokumentcontroller har du en viktig funktion i vår utveckling av kommunens ärende- och dokumenthantering. Du arbetar både operativt och rådgivande, och bidrar till att säkerställa att information hanteras korrekt, är tillgängligt och enligt gällande lagstiftning.
Några av dina arbetsuppgifter:
• Registrera och diarieföra handlingar i digitala ärendehanteringssystem
• Ge stöd och utbildning till medarbetare i dokument- och informationshantering
• Rådgivning och support kring registrering och ärendehantering
• Delta i utvecklingsarbete kring ärendeprocesser
• Hantera inkommande post och tillhandahålla allmänna handlingarKvalifikationer
För denna roll söker vi dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom dokument- och informationshantering, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
* Du har erfarenhet av informationshantering inom kommun eller statlig myndighet
* God kunskap om offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftning, GDPR m.m.
* Erfarenhet av digitala ärendeflöden
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om verksamhetsbaserad informationsredovisning
Vi söker en erfaren registrator som vill bidra med både struktur och engagemang. Du är noggrann, systematisk och ansvarstagande, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och samarbetar för att nå gemensamma mål. Med din kommunikativa förmåga gör du dig förstådd och skapar tydlighet i både tal och skrift.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll kan bli aktuell enligt säkerhetsskyddslagen.
Stämmer detta in på dig? Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Ersättning
