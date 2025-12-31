Erfaren redovisningskonsult
Catard AB / Redovisningsekonomjobb / Färgelanda Visa alla redovisningsekonomjobb i Färgelanda
2025-12-31
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Catard AB i Färgelanda
Catard är ett litet företag med högt i tak. Vi arbetar för kundernas bästa och noggrannhet är högst viktigt.
I rollen som redovisningskonsult kommer du att arbeta med löpande bokföring för både aktiebolag och enskilda firmor. Du ansvarar för hanteringen av såväl digitala som fysiska underlag och sköter månads-, kvartals- och årsbokslut. Du kommer också hålla i kundmöten för att presentera resultat och ge kvalificerad rådgivning. Har du erfarenhet av lönehantering är det ett stort plus.
Om dig:
Lättsam, trygg i din arbetsroll och att kunna arbeta självständigt, strukturerat och noggrant. Du ska ha erfarenhet av löpande bokföring såväl som bokslutsarbete. Har du erfarenhet inom lön är det högst meriterande.
Plats: Högsäter
Start: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: catrin@catard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Catard AB
(org.nr 559112-7559)
Södra Kyrkovägen 14 (visa karta
)
458 70 HÖGSÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666669