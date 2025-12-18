Erfaren Redovisningskonsult
2025-12-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Erfaren redovisningskonsult till Småföretagsbyrån
Vi söker en erfaren redovisningskonsult som vill bli en del av vårt engagerade, samarbetsinriktade och dynamiska team. Hos oss får du arbeta nära våra kunder i en trygg, tillåtande och lärande arbetsmiljö där kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer står i fokus.
Har du en passion för redovisning, är analytisk och trivs med att ta ansvar i ditt arbete? Vill du fortsätta utvecklas tillsammans med stöttande och kompetenta kollegor? Då kan detta vara rollen för dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din branschkunskap och har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du uppskattar samarbete, kunskapsutbyte och gemenskap i team. För dig är kvalitet och professionalism självklara delar av arbetet, och du vet att goda kundrelationer är minst lika viktiga som korrekta siffror.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och avstämningar
Skattedeklarationer och momsredovisning
Upprättande av bokslut och årsredovisningar
Rådgivning till kunder inom redovisning och ekonomi
Hantering av löner och personaladministration
Rapporter och budgetarbeteKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som redovisningskonsult
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Goda kunskaper i bokföringsprogram och Excel
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och kundfokus
På Småföretagsbyrån erbjuder vi en avslappnad och inkluderande arbetsmiljö med glada, engagerade kollegor. Vi tror på frihet i arbetet och på att skapa en vardag där man trivs, utvecklas och mår bra. Hos oss blir du en del av ett varmt gäng och en nyfiket lärande organisation där kunskap delas och där det finns gott om kompetens omkring dig. Du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt, arbeta med flexibla arbetstider och ha möjlighet till distansarbete. Självklart erbjuder vi även konkurrenskraftig lön och bra förmåner.
Sista ansökningsdagen är 31 januari 2026. Observera att vi kommer att genomföra intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ansokan@smaforetagsbyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småföretagsbyrån Norrbotten AB
(org.nr 556868-4475)
973 34 LULEÅ Jobbnummer
9652440