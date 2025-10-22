Erfaren redovisningskonsult
2025-10-22
GMR Ekonomi AB utför kvalificerad redovisning och ekonomisk administration åt små och medelstora företag främst i Stockholms innerstad.
Uppdragen utförs främst på vårt kontor, men även ute hos kund och till viss del hemifrån.
För närvarande är vi 3 medarbetare och vårt ljusa och trevliga kontor ligger på Barnängsgatan på Södermalm.
Våra klienter finner man främst inom media, arkitektur, restaurang, finans, IT och andra konsultbranscher. Vi söker nu ytterligare 1 medarbetare med gedigen erfarenhet av bokföring/redovisning och helst med byråbakgrund.
I arbetsuppgifterna ingår att på klienters uppdrag, självständigt sköta löpande bokföring, ekonomiadministration, löneredovisning, tid- och projektredovisning, sedvanliga avstämningar och periodiseringar samt bokslut och årsredovisningar.
Du bör vara gymnasieekonom med en eftergymnasial påbyggnad eller liknande och ha goda kunskaper i klientredovisning.
Tjänsterna är hel- eller deltid minst 80% och tillträde omgående.
För ytterligare upplysningar kontakta Bengt Hebel på mail bengt@gmr.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
