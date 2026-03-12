Erfaren Plattsättare Malmö
B. Lundberg Entreprenad AB / Murarjobb / Malmö
2026-03-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Plattsättare sökes
Vi söker en erfaren plattsättare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i olika typer av projekt där noggrannhet, kvalitet och yrkesstolthet är viktigt.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som plattsättare hos oss kommer du bland annat arbeta med:
Sättning av kakel och klinker i exempelvis badrum, kök och tvättstugor
Förberedande arbete såsom flytspackling och underarbete
Montering av tätskikt
Fogning och finisharbete
Kuvertskärning vid behov
Enklare snickeriarbeten i samband med renoveringar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av plattsättning
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Kan samarbeta med kollegor i ett team där flera språk förekommer
Har erfarenhet från byggbranschen i övrigt (meriterande)
Vi erbjuder
Stabil anställning med bra villkor
Varierande arbetsuppgifter i olika projekt
Start enligt överenskommelse eller omgående
Ett etablerat företag med gott rykte i branschen
De flesta av våra projekt finns i Malmö med omnejd, och vi arbetar med kunder som värdesätter hög kvalitet och professionellt utfört arbete.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
E-post: anton@blundbergsentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PLATTSÄTTARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B. Lundberg Entreprenad AB
(org.nr 559511-2607), https://blundbergsentreprenad.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
B Lundberg anton@blundbergsentreprenad.se Jobbnummer
9794898