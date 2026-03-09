Erfaren Pizzabagare sökes
2026-03-09
Mjölbys kvarterskorg - Elsas Bar & Kök söker nu efter en erfaren pizzabagare som kan förstärka vårt köksteam.
Vi söker dig som brinner för ditt yrke, är ambitiös och som vill utveckla restaurangen tillsammans med oss. Vi är ett litet familjärt företag där alla arbetar tillsammans, vi månar om varandra och teamet.
Du ska kunna arbeta tajt i team men även ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Du gillar arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Du är noga med städning, ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt. Vår högsta prioritet är att alltid ge gästerna ett oförglömligt besök både genom maten men även genom förstklassig service.
Arbetstiden förläggs kvällstid tisdag - lördag. (Kan även förekomma arbete måndag, söndag vid enstaka tillfällen.)
Tillsvidareanställning på 100%
Är du den vi söker, tveka inte att söka.
Skicka CV och Personligt Brev till bokning@elsasbar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: bokning@elsasbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JD Mjölby AB
(org.nr 559304-7144), http://elsasbar.se
Burensköldsvägen 8 (visa karta
)
595 30 MJÖLBY Kontakt
Stina Ingvarsson bokning@elsasbar.se 0142-103 33 Jobbnummer
9786244