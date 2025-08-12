Erfaren pizzabagare!

Nobel på Väster AB / Kockjobb / Örebro
2025-08-12


Nu söker vi pizzabagare med erfarenhet av a la Carte.
Om tjänsten: Vi söker dig som har erfarenhet minst 4 år av att baka pizza, viktigt är att du även har erfarenhet av kök (A la Carte).
Du pratar flytande svenska och har viss vana att stå i kassa. Du ska vara social och positiv.

Jobbet är varierande dagtid, kvällar, helger.

Vi erbjuder en stabil arbetsplats, som är nyrenoverad och fräsch.

Lön enligt fackets riktlinjer.
Frågor om tjänsten:
Kontakta platsansvarig,
Kenny Nordh
Tel 0701-458780

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: Info@nobelorebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nobel på Väster AB (org.nr 559326-3436)
Västra Nobelgatan 19 (visa karta)
703 55  ÖREBRO

Arbetsplats
Nya Nobel

Jobbnummer
9455632

