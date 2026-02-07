Erfaren möbeltapetser
2026-02-07
Möbler Alkassab AB söker möbeltapetserare (heltid/deltid)
Vi söker en mångsidig möbeltapetserare för arbete i vårt verkstad i Tibro.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Omklädsel och renovering av möbler (soffor, stolar, sängar m.m.)
Arbete med tyg, skum, läder och stoppning
Grundläggande snickeriarbete är meriterande
Noggrannhet och kvalitet i arbetetKvalifikationer
Erfarenhet som möbeltapetserare är meriterande
Kan arbeta självständigt
Ansvarstagande och pålitlig
Svenska eller engelska (arabiska är ett plus)
Vi erbjuder:
Arbete i en liten och växande firma
Trevlig arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse
Plats: Tibro
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: mobleralkassabab@gmail.com Arbetsgivare Möbler AlKassab AB
(org.nr 559470-2366), https://alkassab.se/
Fredsgatan 58 (visa karta
)
543 30 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abd Alaziz mobleralkassabab@gmail.com 0704121817 Jobbnummer
9729396