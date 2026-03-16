Erfaren Målere
2026-03-16
Vill du bli en del av ett professionellt och engagerat företag?
Dilan Måleri AB söker nu en seriös och självgående målare som trivs med både eget ansvar och teamwork.Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Dilan Måleri AB är ett växande måleriföretag med fokus på kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet. Vi arbetar med alla typer av måleriarbeten åt både privatpersoner och företag. Vårt mål är att leverera hållbara resultat med hög yrkesstolthet och professionellt utförande.Dina arbetsuppgifter
Utföra måleriarbeten av hög kvalitet, både invändigt och utvändigt
Bredspackling, slipning och underarbete
Tapetsering och ytbehandling
Arbeta effektivt med stor noggrannhet och känsla för detaljer
Samarbeta i team och bidra till att projekt håller tidsplan och kvalitet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av måleri
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Trivs i ett högt arbetstempo
Är flexibel och positiv till nya utmaningar
Har B-körkort och kan köra Manuell växellåda
Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning
Omväxlande arbetsdagar och varierande projekt
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett litet team med god sammanhållning och yrkesstolthet
Lön enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att bli en del av Dilan Måleri AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: kontakt@dilanmaleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dilan Måleri AB
(org.nr 559520-4107) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9798313