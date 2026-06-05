Erfaren Lastbilsmekaniker sökes!
Svarvarens Servicebolag AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-06-05
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Brinner du för fordon och gillar att lösa tekniska utmaningar?
Då kan du vara vår nästa lastbilsmekaniker!
Fordons Teknik är en modern och komplett verkstad i Halmstad med hög yrkesstolthet. Vi arbetar i nya, fräscha lokaler och utför service, underhåll och reparationer på både kommersiella fordon och privatbilar. Just nu har vi hög efterfrågan och söker därför fler lastbilsmekaniker till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som mekaniker hos Fordons Teknik ansvarar du för hela underhålls- och reparationsprocessen – från felsökning till färdig reparation. Vi utför kvalificerat arbete på alla typer av fordon, oavsett märke och årsmodell.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av:
Service och mekaniska reparationer
Bromsreparationer, kopplingsbyten och växellådsarbeten
Felsökning och diagnostik
Svets- och smidesarbeten
Chassi- och påbyggnadsarbeten
Du blir en del av ett sammansvetsat team med cirka 12 personer bestående av mekaniker, kundmottagare och tjänstemän.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en bred och omväxlande roll. Du är lösningsorienterad, flexibel och har ett starkt intresse för bilar/lastbilar. Du har tidigare erfarenhet som lastbilsmekaniker inom service- eller reparationsarbete.
Du är positiv, prestigelös och tycker om att samarbeta – teamkänslan är viktig för oss.
Vi ser gärna att du är:
Punktlig och professionell i ditt arbetssätt
Prestigelös och samarbetsvillig
Kundinriktad med god servicekänsla
Noggrann och kvalitetsmedveten
Engagerad och fordonstekniskt intresserad
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid (100 %)
Lön: Enligt överenskommelse
Förmån: Frukost varje arbetsdag
Intervjuer sker löpande – varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svarvarens Servicebolag AB
(org.nr 556872-6136), https://fordonstek.se/
Handelsvägen 13 (visa karta
)
302 30 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsteknik i Väst AB Jobbnummer
9950675