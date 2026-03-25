Erfaren kommunikatör med vårdfokus
Sveriges Kommuner Och Regioner / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Kommuner Och Regioner i Stockholm
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
Vi söker en erfaren och engagerad kommunikatör som vill arbeta med strategisk kommunikation om läkemedel och medicinteknik. Du arbetar konsultativt med rådgivning till experter och handläggare och genomför operativa kommunikationsaktiviteter. Ditt uppdrag är att driva kommunikationsarbetet framåt och skapa tydliga budskap i komplexa frågor.
Du arbetar med kommunikation om ordnat införande av läkemedel och medicinteknik och i fokus står kommunikativt stöd till två expertgrupper:
* rådet för nya terapier (NT-rådet) som ger rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel.
* medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) som ger rekommendationer om ordnat införande och användning av medicintekniska produkter.
De rekommendationer de båda råden ger har stor påverkan på patientgrupper, vården och branschen. En transparent och tydlig kommunikation om arbetet och de beslut som tas är därför av stor vikt. Du arbetar både strategiskt som rådgivare och operativt med att t ex skriva texter för nyheter, debatter och webben. NT-rådet driver också en podd där du är delaktig.
Tjänsten är placerad på avdelningen för kommunikation och medlemstjänster. Du kommer ha ditt uppdrag inom avdelningen för vård och omsorg där kanslistödet till råden finns.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Mångårig erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, med fokus på strategi och komplexa frågeställningar.
* Erfarenhet av påverkansarbete, opinionsbildning och erfarenhet av att arbeta som rådgivare till experter och chefer.
* Förmåga att se helheter, analysera vad som fungerar och följa trender.
* Skicklig på att förenkla komplex information och kommunicera tydligt framför allt i skrift.
* Övergripande förståelse för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Meriterande
* Erfarenhet av att arbeta med kommunikation om vård, läkemedel eller medicinteknik är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg i din roll som kommunikatör och bygger ditt arbete på goda relationer. Som person är du strukturerad, initiativrik och bra på att prioritera. Du är självgående, tycker om att arbeta i team och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och förutsättningar. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och har ett intresse för samhällsfrågor.
Anställningen är en projektanställning 12 månader med start i augusti 2026. Möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Kommuner Och Regioner
(org.nr 222000-0315) Arbetsplats
Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt
Sektionschef
Anders Svärdh 08-452 74 29 Jobbnummer
9818417