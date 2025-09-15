Erfaren kommunikatör - vikariat
2025-09-15
Jobba i Ekerö kommun
Vill du bidra till samhällsutveckling och göra skillnad genom kommunikation? Nu söker vi en erfaren och engagerad kommunikatör som vill bli en del av vårt team när en av våra kollegor går på föräldraledighet.
Om rollen
Som kommunikatör hos oss får du arbeta brett inom hela kommunikationsområdet och vara ett viktigt stöd för hela organisationen. Ditt huvudansvar blir att stötta samhällsbyggnadsförvaltningen med rådgivning och kommunikationsinsatser. I rollen ingår även mediahantering.
Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta att:
• ta fram kommunikationsplaner och samordna aktiviteter
• bidra med din expertis i olika forum och projekt
• dokumentera och kommunicera vid evenemang
• arbeta med våra digitala kanaler (webbplats, intranät och sociala medier).
Du blir en del av vår kommunikationsenhet och vår redaktion som är en grupp medarbetare som brinner för kommunikation och samarbete.
Kommunikationsenhetens uppdrag är att driva, utveckla och samordna kommunens interna och externa kommunikation. Vi är en expert- och stödfunktion och tillhör kommunledningskontoret.
Hos oss får du inte bara en arbetsplats i en naturnära miljö med glittrande vatten och vacker skog runt knuten, du får också ett meningsfullt arbete där du verkligen kan bidra. Vår värdegrund bygger på engagemang, öppen dialog och professionalism, och vi söker dig som delar dessa värderingar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• flera års erfarenhet som kommunikatör
• högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande erfarenhet
• vana av att arbeta både strategiskt och operativt i komplexa organisationer
• förmåga att prioritera, planera, driva och följa upp kommunikationsinsatser
• god samarbetsförmåga och en stark relationsskapande förmåga
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och/eller samhällsbyggnadsfrågor
• har specialistkunskaper inom kommunikationsområdet, exempelvis foto eller film
Tillträde: 2025-11-10 eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vikariat till och med 30 september 2026.
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Detta är ett heltidsjobb.
Ekerö kommun
Enhetschef kommunikationsenheten
Anna-Klara Lindholm anna-klara.lindholm@ekero.se
