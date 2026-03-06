Erfaren Kantpressare - Kungsängen
2026-03-06
Kantpressare - Stockholm (Kungsängen)
Konfidentiell rekrytering
Är du en erfaren kantpressare som söker nästa utmaning? Nu söker vi, för kunds räkning, en skicklig kantpressare till verksamhet i Kungsängen, Stockholm. Uppdraget är konfidentiellt och mer information om företaget lämnas vid en eventuell intervju.
Om tjänstenSom kantpressare kommer du att arbeta med manuell bearbetning och formning av plåt i produktion. Arbetet innefattar hantering av större kantpressar, främst 100 tons Amada, där noggrannhet och teknisk förståelse är avgörande.
Du ansvarar för att:
Ställa och köra kantpress
Byta knivar och verktyg
Säkerställa att arbetet utförs enligt ritning och kvalitetskrav
Bidra till en effektiv och säker produktion
Tjänsten innebär skiftarbete och start är snarast möjligt.
Vi söker dig somHar dokumenterad erfarenhet av arbete med större kantpressar (ca 100 ton, gärna Amada)
Kan självständigt byta knivar och verktyg
Kan läsa och tolka ritningar
Har truckkort
Är van vid manuellt industriarbete
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs i produktionsmiljö och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuderArbete hos en etablerad aktör inom tillverkande industri
Lön i linje med kollektivavtal
Möjlighet till långsiktigt uppdrag
Låter detta som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
