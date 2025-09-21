Erfaren jurist inom Dataskyddsarbete

Poolia AB / Juristjobb / Stockholm
2025-09-21


Visa alla juristjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren jurist med erfarenhet GDPR.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2025-12-30, eventuellt längre.

Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund i Stockholm.

Detta uppdrag måste skötas på plats hos myndigheten, dvs ingen möjlighet till distansarbete.

Publiceringsdatum
2025-09-21

Om tjänsten
Ta fram styrdokument och tillhörande stöddokument för myndighetens dataskyddsarbete.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Skriva styrdokument mm med innehåll som fastställs av myndigheten.

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Du har en juristexamen
• Du har tidigare erfarenhet av likande arbete

Kunskap om dataskyddsregelverk: Förståelse för begrepp och metoder inom området.
Erfarenhet från rättsligt arbete på myndighet.

Om verksamheten
Stämmer ovan in på dig så säker du tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

OBS kort svarstid!

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74494".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9518844

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: