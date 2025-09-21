Erfaren jurist inom Dataskyddsarbete
2025-09-21
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren jurist med erfarenhet GDPR.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2025-12-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund i Stockholm.
Detta uppdrag måste skötas på plats hos myndigheten, dvs ingen möjlighet till distansarbete.
Ta fram styrdokument och tillhörande stöddokument för myndighetens dataskyddsarbete.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Skriva styrdokument mm med innehåll som fastställs av myndigheten.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en juristexamen
• Du har tidigare erfarenhet av likande arbete
Kunskap om dataskyddsregelverk: Förståelse för begrepp och metoder inom området.
Erfarenhet från rättsligt arbete på myndighet.
Om verksamheten
Stämmer ovan in på dig så säker du tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OBS kort svarstid!
