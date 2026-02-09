Erfaren IT-specialist inom Windows klientlösningar
2026-02-09
Vi söker en erfaren IT-specialist inom Windows klientlösningar som vill vara med och driva vårt arbete med klienttjänster framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.
I rollen som IT-specialist ansvarar du för drift, förvaltning och utveckling av de klienttjänster som används av hela FMV. Du arbetar både proaktivt med att vidareutveckla och förvalta tjänsterna och reaktivt med incidenthantering, beställningar och andra processer som säkerställer att systemen fungerar optimalt. Du deltar i framtagande och uppföljning av förvaltningsplaner, tar fram underlag för upphandlingar och samarbetar nära tjänsteansvarig för att säkerställa effektiva och väl fungerande informationssystem.
Du blir en del av en engagerad organisation där alla tar ansvar för informationssystem, tjänster, processer och rutiner och vid behov bidrar du även i projekt inom Infrastrukturstaben. Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens, samtidigt som du påverkar och bidrar i en spännande förändringsresa. Vi som arbetar här tycker om att göra skillnad och värdesätter att alla tar aktiv del i att förbättra och utveckla våra tjänster.
Tjänsten är placerad i Stockholm och tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande kometens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har flera års relevant och aktuell erfarenhet av drift och förvaltning av klientlösningar baserade på Windows, inklusive MSI-paketering, SCCM, GPO-hantering och användning av Powershell. Du behöver även ha erfarenhet av Windows 11 samt teknisk kompetens inom imagehantering och applikationspaketering.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med ServiceNow eller motsvarande ärendehanteringsverktyg. Likaså om du har erfarenhet av Active Directory. Har du dessutom kunskap om eller erfarenhet av ITIL och informationssäkerhetsarbete är det en fördel. Vi tror även att du har kortare uppstartsträcka om du har erfarenhet av att implementera klientlösningar i enterprisemiljöer.
Du behöver även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en initiativförmåga och viljan och förmågan att lära och utvecklas. I grunden är du även strukturerad och stabil samtidigt som du har förmågan att se helheten. Vidare är du en utpräglad lagspelare och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för myndighetens IT-verksamhet, informationsförvaltning och fastighetsförvaltning.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är Stefan Hållander (SACO-S), Peter Andersson (SEKO), Lars Carlsson (OFR/O) och Madeleine Lithander (OFR/S). Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Peter Svahn via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson johanna.samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
