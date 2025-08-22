Erfaren infrastrukturtekniker
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Ta nästa steg i din IT-karriär tillsammans med Centric. Söker du efter oändligt med utvecklingsmöjligheter samtidigt som du är med på en resa där du effektiviserar och implementerar nya system och applikationer? Var med och ta felsökning till en djupare nivå med oss på Centric.
Vi på Centric söker nu motiverade och erfarna 3rd line tekniker till flera av våra spännande kunder i Stockholmsområdet. Är du en av dom? Då tycker vi att du ska fortsätta läsa!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Härligt att du vill veta mer om tjänsten. Rollen som supporttekniker i det tredje ledet varierar i arbetsuppgifter, också beroende på vilken av våra spännande kunder du hamnar hos. Du kommer tillsammans med ett team vara med och ansvara för IT-miljön. Ni arbetar för att utveckla och förbättra infrastukturen. Du kommer arbeta med felsökning av komplexa incidenter och fördjupa dig i kundens olika system och applikationer.
Det mest spännande med tjänsten är att den ena dagen aldrig är den andra lik. Vem vet, du kanske implementerar applikationsförbättringar ena dagen, och förvaltar servrar den andra? Möjligheterna är oändliga!
Din profil och kvalifikationer
Som IT-konsult på Centric är du nyfiken och flexibel. Du motiveras av att utvecklas och bedriva den bästa typen av service. Samtidigt drivs du av att lösa tekniska och komplicerade incidenter. Genom din sociala förmåga kan du enkelt beskriva komplexa IT-relaterade problem för människor med olika typer av teknisk bakgrund. Du är en lagspelare av rang, men har samtidigt inga problem att arbeta självständigt. Du är en problemlösare som analytiskt och strategiskt kan ge förbättringsförslag och support när det väl gäller.
För att passa i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
•
Arbetat cloudbaserat i Microsoft Azure
•
Administration i Azure Portalen
•
Erfarenhet av underhåll och drift av Windows server
•
Lång erfarenhet av felsökning i Microsoft 365
•
SCCM
•
Active Directory
•
Active Directory GPO
•
Exchange AdminCenter
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
•
Implementering av nya system
•
Administrerat databaser som exempelvis MySQL, MSSQL eller Oracle
•
Citrix
•
Linux
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
• 46 733 571793Elise.Haglund@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188376163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Elise.Haglund@centric.eu +46 733 571793 Jobbnummer
9472507