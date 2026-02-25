Erfaren indisk kock
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren indisk kock - tradition möter innovation
Är du en passionerad indisk kock som älskar både klassiska smaker och modern gastronomi? Vill du vara med och forma framtiden för en restaurang med höga ambitioner? Då kan det här vara rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vi söker en skicklig och kreativ indisk kock med gedigen erfarenhet av det indiska köket. Du behärskar traditionella rätter från olika delar av Indien, men har även ett starkt intresse för modern indisk gourmetmat och nyskapande smakkombinationer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Tillagning av autentisk, traditionell indisk mat
Utveckling av moderna och innovativa indiska gourmeträtter
Komponera nya rätter och vidareutveckla vår meny
Bidra med idéer och kreativ input för att utveckla och driva restaurangen framåt
Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation i varje rätt
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som indisk kock
Har djup kunskap om kryddor, tekniker och regionala indiska kök
Är kreativ, nytänkande och passionerad kring mat
Trivs med att ta ansvar och bidra med idéer utöver det dagliga köksarbetet
Har ambitionen att växa tillsammans med restaurangen
Vi erbjuder:
Möjlighet att sätta din prägel på menyn och restaurangens utveckling
Ett kreativt arbetsklimat med utrymme för nya idéer
Konkurrenskraftiga villkor enligt erfarenhet
En långsiktig roll i en restaurang med tydlig vision
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och berätta varför just du är rätt kock för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: greenchilimalmojobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Chili AB
(org.nr 556737-0928), http://greenchilimalmo.se
Lilla Torg 7 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Kontakt
Quader Zillani greenchilimalmojobb@gmail.com Jobbnummer
