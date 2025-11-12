Erfaren hisstekniker till Halmstad
ALT Hiss AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Halmstad
2025-11-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALT Hiss AB i Halmstad
, Hässleholm
, Gislaved
, Kristianstad
, Alvesta
eller i hela Sverige
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje. Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.
Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar? Ansök redan idag!Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren hisstekniker till Halmstad med omnejd. Som hisstekniker får du ett omväxlande och fritt jobb där du till stor del planerar dina arbetsdagar själv. Du kommer att jobba både med förebyggande underhåll såväl som reparationer kombinerat med en hel del kundkontakt. Beredskap kommer att ingå när du har blivit bekväm i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som erfarenhet av hissbranschen sedan tidigare, som montör och/eller hisstekniker. Du ska ha god teknisk förståelse inom el och mekanik. Vi vill även att du har en elutbildning sedan tidigare. B-körkort fodras då du tillhandahåller en servicebil.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och självgående. Du ska också tycka det är roligt med problemlösning. Du blir vårt ansikte utåt och därför är det viktigt att du trivs med att träffa kunder och ge dem den allra bästa servicen.Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, kontakta vår servicearbetsledare Isak Johansson på 0709855723. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss AB
(org.nr 556489-1835), http://www.althiss.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ALT Hiss AB Jobbnummer
9602031